Consulta del verde tre anni fa l’annuncio | ora cittadini e comitati presentano il conto

Tre anni fa, Roma Capitale annunciò l’adozione di una consulta del verde, ma ad oggi questo strumento non è ancora stato istituito. Cittadini e comitati continuano a sollecitare l’attivazione di una piattaforma partecipativa che favorisca il confronto e la tutela del patrimonio verde della città. La mancanza di un referente ufficiale rappresenta un limite alla partecipazione pubblica e alla gestione condivisa delle aree verdi romane.

Il coordinamento del verde ha organizzato un incontro con l'amministrazione per arrivare a strutturare la "Consulta del verde" prevista dal regolamento comunale. A distanza di anni dal suo annuncio, la strada da percorrere è ancora lunga ma i comitati sono divisi e chi cerca il dialogo punta l'indice contro il "protagonismo aggressivo" Roma Capitale non si è ancora dotata di uno strumento che, comitati e semplici cittadini, rivendicano da tempo. Manca una "Consulta del verde": l'organismo che, secondo molti romani, dovrebbe soddisfare le esigenze di trasparenza e la domanda di partecipazione nella gestione del patrimonio arboreo.

