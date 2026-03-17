Segnalati a Falerone falsi operatori della società ‘Tennacola Spa’

A Falerone sono stati segnalati falsi operatori della società Tennacola Spa che si sono presentati come rappresentanti dell’azienda. L’Amministrazione comunale, dopo aver ricevuto diverse denunce dai cittadini, ha diffuso alcune raccomandazioni per evitare truffe e proteggere i residenti. Le autorità invitano a fare attenzione e a verificare sempre l’identità di chi si presenta come operatore ufficiale.

A seguito di numerose segnalazioni dei cittadini, l’Amministrazione di Falerone nei giorni scorsi, ha inviato alla popolazione alcune raccomandazioni anti truffa. Sembra infatti che alcune persone, presentandosi come operatori della società di gestione idrica ‘ Tennacola Spa ’, si stiano aggirando nelle vie del paese suonando alle abitazioni, chiedendo di poter entrare in casa per effettuare un controllo sulla qualità dell’acqua del rubinetto. L’Amministrazione di Falerone ha precisato attraverso i canali istituzionali, che il personale del ‘Tennacola’ non è autorizzato ad accedere all’interno delle abitazioni per controllo sugli impianti idraulici o fognari; e non sono in alcun modo autorizzato a richiedere agli utenti somme di denaro per alcun motivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Segnalati a Falerone falsi operatori della società ‘Tennacola Spa’ Articoli correlati Falsi tecnici di Tennacola in azione. Scatta l’allarme attraverso i socialFalsi operatori si spacciano per tecnici del Tennacola, e con la scusa di controllare gli impianti o la qualità dell’acqua tentano di introdursi... Attenzione a falsi operatori dell'acqua, segnalazione a FirenzeSegnalata la presenza di una persona che, mostrando un presunto tesserino Publiacqua, starebbe cercando di entrare nelle abitazioni di Firenze, in... Altri aggiornamenti su Segnalati a Falerone falsi operatori... Argomenti discussi: Segnalati a Falerone falsi operatori della società ‘Tennacola Spa’. Segnalati a Falerone falsi operatori della società ‘Tennacola Spa’A seguito di numerose segnalazioni dei cittadini, l’Amministrazione di Falerone nei giorni scorsi, ha inviato alla popolazione alcune raccomandazioni ... ilrestodelcarlino.it Falsi operatori dell’acqua, l’allerta di Tennacola: «Non entriamo nelle case né chiediamo denaro»Segnalazioni online su presunti tecnici che si presentano a nome della società idrica che opera nel fermano. L’azienda chiarisce che i propri dipendenti non effettuano controlli domestici né chiedono ... lanuovariviera.it