Un’operatrice sanitaria e un imprenditore sono stati accusati di aver abusato di un ragazzo di 14 anni e di aver inviato video all’amante. La procura ha chiesto 16 anni di reclusione per ciascuno di loro, evidenziando i comportamenti contestati. La vicenda riguarda l’uso di sostanze sul minore e l’appropriazione di materiale video, senza altre indicazioni sulle motivazioni o sui dettagli del procedimento.

Sedici anni di carcere. È la pena richiesta per una operatrice sanitaria che narcotizzava il figlio, 14 anni, e poi ne abusava sessualmente. La storia, che è già a processo, viene riportata dal Corriere e altre testate. La donna registrava tutto in un video che poi spediva al suo amante, un imprenditore. La donna è stata arrestata nel giugno del 2025. La pm di Latina Maria Perna ha chiesto la stessa condanna per l’uomo. Entrambi sono accusati di violenza su minore e produzione di materiale pedopornografico e per capire l’entità della richiesta basti pensare che il processo si svolge con il rito abbreviato che prevede uno sconto della pena per gli imputati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Abusava del figlio e mandava video all’amante”, chiesti 16 anni per un’operatrice sanitaria e un imprenditore

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