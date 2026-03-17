Nel Rione Berlingieri gli spacciatori spiavano e pedinavano i poliziotti 11 arresti a Secondigliano

Nel Rione Berlingieri, la Polizia di Stato ha condotto un'operazione che ha portato all'arresto di undici persone. Gli agenti hanno scoperto una piazza di spaccio di cocaina collegata ai gruppi Carella e Licciardi, con la droga occultata nei giardini pubblici del quartiere. Durante l’intervento, gli spacciatori osservavano e pedinavano i poliziotti.

Blitz della Polizia di Stato nel rione Berlingieri, smantellata una piazza di spaccio di cocaina legata al gruppo Carella e al clan Licciardi; la droga nascosta nei giardini pubblici. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Secondigliano, blitz antidroga: 11 arresti nel Rione Berlingieri “Spiavano per la Cina”: tre arresti nel Regno Unito, due sono partner di parlamentari laburistiTra le persone arrestate con l’accusa di spionaggio per conto della Cina ci sono anche partner di due parlamentari laburisti. Tutti gli aggiornamenti su Nel Rione Berlingieri Temi più discussi: Secondigliano, punta la pistola contro la cassiera e rapina il supermercato mentre i clienti continuano a fare la spesa; Bomba nella notte, strage sfiorata; Napoli, colpo al supermercato: pistola contro la cassiera e i clienti continuano a fare la spesa; Alta tensione a Secondigliano, due ventenni accoltellati al Rione Berlingieri. Rione Berlingieri, smantellata piazza di spaccio attiva da 30 anni: 11 arresti nei clan Vanella Grassi e LicciardiSpaccio di cocaina nel rione Berlingieri: a Napoli la polizia esegue 11 arresti. L'inchiesta è stata coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia dal marzo 2022 a maggio 2023 ed è culminata oggi ... ilroma.net Smantellata storica piazza di spaccio al Rione Berlingieri, 11 arresti nel clan LicciardiAlba di manette a Secondigliano. Lo Stato, dopo diversi episodi criminosi registrati nell’area, mostra i muscoli al rione Berlingieri con una nuova, raffica di arresti effettuati dagli uomini del comm ... internapoli.it La Polizia di Stato arresta 11 persone nel Rione Berlingieri, colpendo un’attività di traffico di droga attiva da circa 30 anni e legata ai clan locali. Leggi l'articolo completo su www.ottopagine.it - facebook.com facebook