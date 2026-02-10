Blitz antidroga nel rione Cep altri otto arresti tra carcere e domiciliari

Stamattina la polizia di Messina ha messo a segno un’operazione contro lo spaccio nel Rione Cep. Otto persone sono finite in manette o ai domiciliari, dopo un blitz che ha portato a sequestri e arresti. L’intervento fa parte di una serie di azioni per combattere il traffico di droga nel quartiere.

Un nuovo colpo al traffico di droga nel cuore di Messina: questa mattina la Polizia di Stato ha eseguito otto misure cautelari nell'ambito dell'operazione antidroga nel Rione CEP, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Messina, ha.

Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha condotto una vasta operazione antidroga, con l’arresto di nove persone e un blitz che ha coinvolto anche il Bresciano.

