Ogni giorno, quando apriamo il telefono o il computer, ci troviamo davanti a un flusso continuo di notizie, video e immagini che circolano online. Tra queste, molte sono false o ingannevoli, diffondendo informazioni che non corrispondono alla realtà. Per contrastare questa situazione, sono state adottate diverse misure e strategie volte a fermare la diffusione delle fake news.

Ogni giorno quando accendiamo il telefono o il computer, vediamo tantissime notizie, video e immagini. Basta un clic per condividere tutto con amici e parenti. Ma ci siamo mai chiesti se è sempre vero? Le fake news, cioè le notizie false, sono diventate un problema molto grande, ma non sono nate oggi: anche tanti anni fa esistevano le bugie e la propaganda. Intese come fenomeno virale di massa sono invece esplose tra il 2015 e il 2016, poi ulteriormente accelerate e diventate grazie allo sviluppo dell’ intelligenza artificiale. Con i social chiunque può scrivere qualcosa e farla leggere a migliaia di persone in pochi minuti. È bello perché tutti possono esprimere la propria opinione, ma è anche pericoloso se qualcuno inventa notizie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Se le bugie corrono online. Così si fermano le fake news

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