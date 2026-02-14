Urso ha diffuso una falsa informazione sul referendum, sostenendo che il sì aiuterebbe le imprese e renderebbe la giustizia più rapida, ma le sue affermazioni non corrispondono alla realtà e non chiariscono i dubbi sollevati dai cittadini. La Direzione nazionale di Fratelli d’Italia, priva della presenza di Meloni e Crosetto per impegni all’estero, si trova a dover affrontare le domande dei giornalisti sotto una pioggia intensa che rende ancora più difficile il loro lavoro.

La Direzione nazionale di Fratelli d’Italia – che vede l’assenza della presidente del partito e presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e del ministro della Difesa, Guido Crosetto, per impegni internazionali – complice la pioggia battente rende complicato il lavoro dei cronisti. Pochi gli esponenti politici che si fermano a rispondere alle domande. Tra questi c’è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, secondo lui l a riforma che riguarda la magistratura “velocizzerà la giustizia” e per questo sarebbe doveroso “votare sì”. Ma alla domanda diretta “in che modo la riforma renderebbe più brevi i tempi dei processi”, l’esponente di FdI e ministro del governo Meloni preferisce non rispondere e lascia il punto stampa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, la fake news di Urso: “Il sì è per le imprese, la giustizia sarà più veloce”. Ma non è così e non risponde alle domande

