Scuola primaria nel Torinese vandalizzata nella notte | rubano le monetine di un distributore indagini in corso

Nella notte, una scuola primaria nel Torinese è stata presa di mira da vandali che hanno rotto alcune finestre e rubato le monetine di un distributore automatico presente all’interno. I danni sono stati scoperti al mattino dai personale scolastico, che ha subito allertato le forze dell’ordine. Le indagini sono attualmente in corso per identificare i responsabili dell’episodio.

Un episodio di vandalismo ha colpito una scuola primaria nel Torinese, riportando l’attenzione sulla sicurezza degli edifici scolastici fuori dall’orario delle lezioni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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