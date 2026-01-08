Fino a -13.7°C nel Cuneese e a -9.1°C nel Torinese | le temperature registrate nella notte anche -6.2°C a Torino

Nella notte tra il 7 e l’8 gennaio, le temperature nelle pianure e basse colline piemontesi sono scese fino a -13,7°C nel Cuneese e -9,1°C nel Torinese, con punte di -6,2°C a Torino. Secondo il meteorologo Andrea Vuolo, si tratta di una delle notti più fredde dell’ultimo decennio, con valori minimi che hanno raggiunto anche -14°C nelle zone collinari dell’Astigiano.

