La tremenda verità sulla morte di Lucia a Foggia | il marito arrestato per omicidio premeditato

Ciro Caliendo ha ucciso Lucia Salcone, causando la sua morte avvolta nel mistero. La causa dell’omicidio è stata la violenta lite tra i due, culminata con il marito che l’ha aggredita e bruciata nella vettura. Gli investigatori hanno trovato tracce di combustibile e segni di colluttazione nell’auto abbandonata in un'area isolata di Foggia. La scoperta ha portato all’arresto immediato di Caliendo, che ora si trova in custodia.

© Iltempo.it - La tremenda verità sulla morte di Lucia a Foggia: il marito arrestato per omicidio premeditato

Lucia Salcone non è morta in un incidente stradale ma è stata uccisa dal marito, Ciro Caliendo, che l'ha tramortita e le ha dato fuoco all'interno dell'auto. È la tremenda ricostruzione a cui sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile di Foggia in merito alla morte della 47enne, deceduta in un presunto incidente stradale il 27 settembre 2024 sulla Strada Provinciale 13, nell'agro di San Severo, nel foggiano. Il marito della donna, 48 anni, noto imprenditore della zona, è stato arrestato lunedì mattina dalla Squadra Mobile di Foggia con l'accusa di omicidio premeditato. Secondo la prima ricostruzione che l'uomo diede alla Stradale, giunta allora sul posto, Salcone sarebbe morta nell'auto che andò a fuoco in quello che apparve come incidente stradale: con lei nel veicolo anche il marito che si salvò. 🔗 Leggi su Iltempo.it San Severo: morte di Lucia Salcone, arrestato il marito. Accusa: omicidio volontario premeditato Secondo la contestazione fu un incidente stradale simulatoLucia Salcone è morta il 27 settembre 2024 in un incidente stradale avvenuto a San Severo, causando grande scalpore. Foggia, morta in un incidente stradale: arrestato il marito per omicidio premeditatoIl marito di una donna morta in un incidente stradale a Foggia è stato arrestato per aver pianificato l'omicidio.