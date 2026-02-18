Il giallo della parruccaia uccisa in via Dante la nipote scrive un libro | Voglio la verità sulla morte di mia zia

Il 30 aprile 2012, Ninni Giarrusso, titolare di una parruccaia in via Dante a Palermo, è stata assassinata con 27 coltellate. La nipote di Giarrusso ha deciso di scrivere un libro per scoprire cosa è successo davvero a sua zia, in un tentativo di fare luce su un fatto ancora avvolto nel mistero. La donna vuole conoscere i dettagli nascosti dietro l’omicidio e cerca di raccogliere testimonianze e informazioni per ricostruire quella notte tragica.

"Una luce spezzata" è il titolo del romanzo di Daniela Carlino che sarà presentato sabato 21 febbraio al Marina Convention Center. Il ricavato andrà alla ricerca sul cancro Era il 30 aprile del 2012 e la parruccaia Ninni Giarrusso veniva uccisa con 27 coltellate, a Palermo, nella sua bottega di via Dante, 52. Sono passati 14 anni e per quel delitto non c’è ancora nessun colpevole. Daniela Carlino, nipote della vittima, non si è mai rassegnata e ha affidato a un libro la ricerca della verità. Il suo romanzo "Una luce spezzata", edito da Albatros di Roma, sarà presentato sabato 21 febbraio, alle ore 17,30, al Marina Convention Center, al Molo Trapezoidale di Palermo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

