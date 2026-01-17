Salerno tira un sospiro di sollievo | Giuseppe Adinolfi ritrovato dopo giorni di paura

Dopo giorni di apprensione, Salerno può finalmente respirare: Giuseppe Adinolfi, 38 anni, è stato ritrovato sano e salvo. La famiglia ha confermato il suo stato di salute, portando sollievo alla comunità. La ricerca che ha coinvolto amici e forze dell'ordine si è conclusa positivamente, ristabilendo la serenità nella città e offrendo un segnale di speranza in momenti di incertezza.

L’annuncio della famiglia: “Giuseppe sta bene”. La paura si è sciolta in un sospiro collettivo. Giuseppe Adinolfi, 38 anni, residente a Salerno, è stato ritrovato e sta bene. A comunicarlo è stata la sorella, con un messaggio semplice e diretto pubblicato sui social: «Giuseppe è stato ritrovato e sta bene. Grazie a tutti per il sostegno e l’aiuto dimostrato in questi giorni». Una frase breve, ma sufficiente a chiudere giorni di angoscia e incertezza, che avevano tenuto con il fiato sospeso familiari, amici e un’intera città. La scomparsa e l’allarme scattato il 13 gennaio. Era scomparso da Salerno la mattina di lunedì 13 gennaio, dopo essere uscito di casa molto presto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

