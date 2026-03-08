Toto Wolff gongola | Tornati a lottare per il Mondiale Perché la Ferrari non ha coperto la nostra mossa?

Nel Gran Premio d’Australia del 2026, la Mercedes ha ottenuto una doppietta, segnando l’inizio del campionato di Formula 1. Toto Wolff ha espresso soddisfazione per il risultato e si è chiesto perché la Ferrari non abbia risposto alla strategia adottata dalla scuderia tedesca durante la gara. La competizione tra le due squadre si è infatti accesa nei momenti decisivi della corsa.

La Mercedes ha firmato la doppietta nel GP d’Australia 2026, evento che ha aperto il Mondiale F1: George Russell si è imposto sul circuito semi-cittadino di Melbourne davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli e distanziando sensibilmente le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, alla prima uscita con il nuovo regolamento. Le Frecce d’Argento sembrano essere le grandi favorite per la conquista del titolo iridato, ma la Scuderia di Maranello spera di tenere botta durante la stagione e di trovare i miglioramenti giusti nel corso della lunghissima annata agonistica. Il team principal Toto Wolff ha espresso la propria soddisfazione in conferenza stampa: “ Mi sento molto bene, c’è davvero tanta soddisfazione nella squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

