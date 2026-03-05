Sciopero a Napoli e in Campania il 6 marzo a rischio bus Anm e Circumvesuviana | orari e fasce di garanzia

Venerdì 6 marzo si svolgerà uno sciopero dei mezzi pubblici in Campania che coinvolgerà le linee di bus di diverse compagnie, tra cui Anm e Circumvesuviana. L’agitazione potrebbe determinare interruzioni nelle corse e si prevedono fasce di garanzia per limitare i disagi. La mobilitazione interesserà sia Napoli che altre zone della regione, con possibili modifiche agli orari abituali.

Sciopero dei mezzi pubblici in Campania venerdì 6 marzo: a rischio stop i bus di tutte le compagnie, come Anm e Air, e la Circumvesuviana. Gli orari e le fasce di garanzia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sciopero dei trasporti a Napoli, bus a rischio: orari e fasce di garanziaLe organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl e Faisa Cisal, hanno proclamato un'azione di sciopero di 4 ore dei lavoratori del...

Leggi anche: Sciopero ATM a Milano il 15 gennaio 2026: orari, fasce di garanzia e cosa aspettarsi

Tutti gli aggiornamenti su Sciopero a Napoli e in Campania il 6....

Temi più discussi: Sciopero dei trasporti a Napoli e provincia, Circumvesuviana a rischio: gli orari delle corse garantite; Linee Vesuviane – Avviso di sciopero aziendale venerdì 6 marzo 2026; Sciopero aerei oggi e treni il 27 e 28 febbraio. Che cosa sapere; Sciopero dei trasporti a Napoli, venerdì stop di 24 ore: gli aggiornamenti.

Sciopero dei trasporti a Napoli e provincia, Circumvesuviana a rischio: gli orari delle corse garantiteIn occasione dell’ultima proclamazione di sciopero della citata organizzazione sindacale, la percentuale di adesione è stata del 45,45% (sciopero del 19/01/2026). Durante l’orario di sciopero, ... napolitoday.it

Sciopero a Napoli il 27 e 28 febbraio, a rischio i treni regionali e la metro 2: orari e fasce di garanziaSciopero dei treni per 24 ore. A rischio il trasporto regionale anche a Napoli e Campania. Le fasce e i treni garantiti. fanpage.it

05/03/1943 – Dalla Fiat di Torino parte il grande sciopero contro il fascismo che coinvolgerà centomila lavoratori #ccaddeoggi x.com

“Sciopero nazionale per l’intera giornata di lunedì 9 marzo, proclamato da USI, SLAI COBAS. In ordine all’adesione o meno del personale, anche nella Asl Toscana sud est potrebbero verificarsi variazioni al normale svolgimento delle attività e ai servizi al pub - facebook.com facebook