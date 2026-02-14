LIVE Freestyle Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA | Flora Tabanelli e Maria Gasslitter volano in finale!

Flora Tabanelli e Maria Gasslitter si sono qualificate per la finale di freestyle femminile ai Giochi Olimpici, dopo aver conquistato i primi posti nelle qualificazioni. Le due atlete italiane hanno mostrato grande determinazione e abilità sulla neve, attirando l’attenzione degli spettatori. La gara si è svolta sotto gli occhi attenti di una folla entusiasta, con le due campionesse che hanno ottenuto punteggi elevati e si sono guadagnate un posto tra le migliori. A questo punto, il pubblico attende con trepidazione la finalissima, che promette spettacolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.51 Questa la classifica finaleMegan Oldham 171.75 Ailing Eileen Gu 170.75 Mathilde Gremaud 169.00 Kirsty Muir 166.50 Anni Karava 161.75 Flora Tabanelli 161.50 Naomi Urness 161.25 Lara Wolf 160.25 Mengting Liu 160.00 Maria Gasslitter 156.00 Kateryna Kotsar 155.50 Anouk Andraska 152.25 21.50 Ottime risposte da parte delle due atlete che, in due situazioni diverse, hanno risposto presente al momento giusto 21.49 CHE MERAVIGLIA, AMICI DI OA SPORT! TABANELLI E GASSLITTER VOLANO IN FINALEEEEE 21.48 Ora la norvegese Sandra Eie per la gloria. Ma la nipponica Koga non partirà. 21.45 Peccato! Non lo tiene di un nulla il terzo salto! Ma l'azzurra sembra in palla. Non si migliora, ma è