Sci freestyle Kuhn e Li vincono l’ultima tappa di Lake Placid negli aerials Sun e Xu si aggiudicano la generale

Si è appena conclusa la seconda giornata della Coppa del Mondo di aerials 2025-2026 a Lake Placid, con la vittoria di Kuhn e Li nell’ultima tappa. Sun e Xu si sono invece assicurati la classifica generale della stagione. La competizione ha visto protagonisti atleti di alto livello, confermando l’interesse per questa disciplina olimpica dello sci freestyle.

Si è conclusa poco fa la seconda giornata dedicata alla Coppa del Mondo di aerials 2025-2026, specialità olimpica dello sci freestyle. A Lake Placid (Stati Uniti D'America), sede dell'ultima tappa, dopo la prova di ieri si è oggi concluso il secondo degli eventi individuali previsti, ai termini dei quali si sono assegnati i titoli maschili e femminili. In campo maschile, dopo aver concluso al primo posto le qualifiche e la prima parte della finale, il cinese Xinpeng Li è riuscito ad imporsi anche nella Final 2, salendo sul gradino più alto del podio con un ultimo salto da 137.19 punti. Dietro di lui si è piazzato il connazionale Xindi Wang con lo score di 112.

