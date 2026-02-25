Coppa del Mondo di Sci Alpino l’Italia olimpica femminile in gara a Soldeu | anche Brignone in gara

Soldeu – Torna la Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile dopo la splendida avventura avuta alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 (tre medaglie vinte. Brignone due ori e Goggia un bronzo). E allora è tutto pronto e nella tappa di Soldeu, ad Andorra in Spagna. La competizione si svolgerà, nelle gare ufficiali a seguito delle prove che le precedono, dal 27 febbraio al 1 marzo e vedrà protagoniste 10 Azzurre. La discesa libera e il supergigante in programma (con il recupero del superG cancellato a Zauchensee). Le stesse Federica Brignone e Sofia Goggia al cancelletto di partenza. Le convocate azzurre – Fonte FISIfisi.org. La squadra azzurra schiererà Allemand Sara, Brignone Federica, Curtoni Elena, Delago Nadia, Delago Nicol, Goggia Sofia, Melesi Roberta, Pirovano Laura, Thaler Sara, Zenere Asja. Foto FISIfisi.org ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Sci alpino, le convocate dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo a Soldeu: c’è Federica BrignoneFederica Brignone partecipa alla prossima tappa di Coppa del Mondo a Soldeu, innescando grande attesa tra gli appassionati.

Le convocate dell'Italia per la Coppa del Mondo di sci alpino a Soldeu: Federica Brignone in squadraLa convocazione di Federica Brignone per la Coppa del Mondo di sci alpino a Soldeu deriva dai suoi recenti risultati ai Giochi Olimpici.

