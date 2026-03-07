Dove si farà l’ultima discesa? I precedenti di Laura Pirovano Aicher fa paura su quella pista

Laura Pirovano si appresta a disputare l’ultima discesa libera alle Finali della Coppa del Mondo, con il primo posto in classifica generale. La pista scelta per questa gara è quella di riferimento, dove Aicher ha ottenuto risultati impressionanti in passato e ha suscitato timori tra gli avversari. La competizione si svolgerà in una località nota per le sue caratteristiche tecniche e i tracciati impegnativi.

Laura Pirovano si presenterà da leader della classifica di discesa libera alle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino e potrà fare affidamento su un vantaggio di 28 punti nei confronti della tedesca Emma Aicher in occasione dell’ultima gara stagionale in questa specialità, prevista il prossimo 21 marzo nel comprensorio di Lillehammer. Sarà la località norvegese a ospitare gli atti conclusivi, nello specifico le gare veloci saranno protagonista sulla pista di Kvitfjell, un pendio di non semplice lettura e che potrebbe rivelarsi ostico per la nostra portacolori. La trentina ha gareggiato a queste latitudini in otto occasioni, i migliori risultati arrivarono lo scorso anno: quinta e sesta in discesa libera. 🔗 Leggi su Oasport.it

