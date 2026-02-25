Sci alpino i precedenti di Dominik Paris a Garmisch | una vittoria e due podi

Dominik Paris ha ottenuto una vittoria e due podi a Garmisch, risultato che deriva dalla sua esperienza nelle discese sulla pista storica. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli appassionati, soprattutto considerando le sue prestazioni passate in questa località. I suoi risultati di successo confermano la sua abilità sulle piste alpine, rendendo il suo ritorno a Garmisch un momento atteso dagli sportivi. La stagione prosegue con sfide sempre più intense per il campione italiano.

© Oasport.it - Sci alpino, i precedenti di Dominik Paris a Garmisch: una vittoria e due podi

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026 saluta i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e riprende il proprio cammino che sta per imboccare l’ultimo mese di gare. Il Circo bianco al maschile si prepara per la tappa di Garmisch-Partenkirchen (Germania) che ci proporrà due prove veloci. Vedremo di nuovo in azione Dominik Paris, fresco di medaglia con i Cinque Cerchi. Andiamo a ripercorrere i suoi precedenti sulla Kandahar. L’esordio di Dominik Paris sulla Kandahar arriva il 28 gennaio 2012 con un buon sesto posto nella discesa vinta dallo svizzero Didier Cuche davanti al canadese Erik Guay ed all’austriaco Hannes Reichelt. 🔗 Leggi su Oasport.it Sci alpino, i precedenti di Dominik Paris a Wengen: tabù Lauberhorn, mai una vittoriaDominik Paris si prepara a tornare in gara a Wengen, in Svizzera, per un evento di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026. Sci alpino, i precedenti di Dominik Paris a Kitzbuehel. Un poker di vittorie! 3 in discesa e una in superGDominik Paris ha conquistato quattro vittorie a Kitzbuehel, tre in discesa e una in superG, confermando il suo talento in questa storica località. Temi più discussi: Sci alpino, i precedenti dell’Italia maschile a Garmisch: tanti successi da Gros a Paris; Lo slalom chiude le gare di sci alpino maschile; Sci alpino, Mikaela Shiffrin conquista la prima medaglia d'oro a Milano Cortina 2026 nello slalom femminile; Olimpiadi invernali, Brignone medaglia d'oro nel Gigante e Vittozzi nel Biathlon. Sci alpino, i precedenti dell’Italia maschile a Garmisch: tanti successi da Gros a ParisDopo aver salutato i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, è tempo di tornare a concentrarci sulla Coppa del Mondo di sci alpino maschile ... oasport.it Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a Soldeu: una vittoria per Federica BrignoneDopo aver mandato in archivio i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è tempo di tornare a pensare alla Coppa del Mondo. Lo sci alpino ... oasport.it Dominik Paris e il simpatico retroscena su Tomba: "Mi chiama prima che arrivi al traguardo... Brignone Io lo sapevo" - facebook.com facebook #DominikParis e il simpatico retroscena su Tomba: "Mi chiama prima che arrivi al traguardo... #Brignone Io lo sapevo" x.com