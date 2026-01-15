Sci alpino i precedenti di Dominik Paris a Wengen | tabù Lauberhorn mai una vittoria
Dominik Paris si prepara a tornare in gara a Wengen, in Svizzera, per un evento di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026. L’atleta altoatesino, noto per le sue prestazioni, cerca di superare il tabù Lauberhorn, dove finora non è mai riuscito a ottenere una vittoria. La competizione rappresenta un’occasione importante per Paris di confermare la sua competitività su uno dei tracciati più impegnativi del circuito.
Dominik Paris ci riprova. L’altoatesino, infatti, è ai nastri di partenza del fine settimana di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026. Sullo splendido scenario del Lauberhorn il nostro alfiere ha gareggiato per oltre 15 anni, ma non ha mai vinto, conquistando solo qualche podio nelle ultime edizioni. Andiamo a ricordare tutti i suoi precedenti sulla meravigliosa pista elvetica. L’esordio assoluto del nativo di Merano a Wengen arriva il 16 gennaio 2009 nella super combinata chiusa in 36a posizione. Il successo va allo svizzero Carlo Janka davanti a Peter Fill e allo svizzero Silvan Zurbriggen. 🔗 Leggi su Oasport.it
