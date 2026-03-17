Sci alpinismo Cdm Val Martello | Murada leader guida gli azzurri Staffetta mista e sprint il 21 e 22 marzo

In vista della tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo a Val Martello, il direttore tecnico ha selezionato sette atleti per le competizioni che si terranno il 21 e 22 marzo. La manifestazione si svolgerà in provincia di Bolzano e comprende le specialità di staffetta mista e sprint. Tra i partecipanti, il leader della squadra guiderà gli azzurri nelle prove in programma.

Il direttore tecnico Meraldi convoca sette atleti per la due giorni altoatesina in provincia di Bolzano. Con la valtellinese anche De Silvestro, Boscacci, Baldini, Canclini, Canovi e Tomasoni. Penultima tappa stagionale prima del gran finale a Villars Sur Ollon dall’1 al 5 aprile. La Coppa del Mondo di sci alpinismo torna sulle Alpi italiane e approda in Val Martello, in provincia di Bolzano, per una tappa che sabato 21 e domenica 22 marzo proporrà le due discipline olimpiche: staffetta mista e sprint. Un appuntamento di prestigio in casa, con la squadra azzurra che si presenta sulle nevi altoatesine con una leader d’eccezione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sci alpinismo, Staffetta mista Olimpiadi in DIRETTA: azzurri quinti dopo metà gara Campionati Europei di sci alpinismo a Shahdag: Murada d’argento nella sprint, Tomasoni quinto tra gli uominiLa valtellinese si arrende solo alla neo campionessa olimpica Fatton nell’ultima transizione e in discesa.