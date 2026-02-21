LIVE Sci alpinismo Staffetta mista Olimpiadi in DIRETTA | azzurri quinti dopo metà gara

L’Italia prende parte alla staffetta mista di sci alpinismo ai Giochi Olimpici, ma si trova al quinto posto a metà gara. La gara si sta svolgendo in un percorso con tratti ripidi e tratti più pianeggianti, che mettono alla prova le squadre in velocità e resistenza. Dopo la terza frazione, la Francia guida con un vantaggio di oltre un minuto sulla Svizzera. I nostri atleti continuano a lottare per migliorare la posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51 Dopo la terza frazione la Francia è in testa con 1.3? sulla Svizzera. Harrop è crollata nel finale ed è stata ripresa da Fatton. 13.49 Inizia a farsi sentire la stanchezza e la resistenza diventa un fattore che favorisce Alba De Silvestro. L’azzurra ha quasi ripreso la spagnola. 13.48 De Silvestro ha passato e staccato Gibson. L’azzurra va all’inseguimento i Alonso Rodriguez, che non appare brillantissima. 13.47 Dopo la prima salita della terza frazione Harrop ha 27.9? su Fatton, 36.6? su Alonso Rodriguez, che ha perso molto negli ultimi metri, 47. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpinismo, Staffetta mista Olimpiadi in DIRETTA: inizia la garaL’evento di sci alpinismo si svolge oggi durante le Olimpiadi, con la staffetta mista che è appena partita.

