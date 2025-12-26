Auto e moto si scontrano all' incrocio | motociclista sbalzato sull' asfalto

È finito in ospedale il motociclista rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Castel Mella, nel tardo pomeriggio di Natale (giovedì 25 dicembre). Lo scontro si è verificato intorno alle 17.50 lungo viale dei Caduti del Lavoro, all'altezza dell'incrocio con via Quinzano, una strada.

