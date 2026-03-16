Scherzi a Parte 2026 | le anticipazioni ospiti vittime della terza puntata

Stasera, lunedì 16 marzo 2026, va in onda la terza puntata di Scherzi a Parte 2026 su Canale 5, condotta da Max Giusti. La trasmissione prevede scherzi ai danni di ospiti e vittime, con una scaletta di episodi e sorprese che si susseguono durante la serata. La produzione ha annunciato anticipazioni sui protagonisti e sulle situazioni che verranno messe in scena.

Scherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, scherzi, vittime) della terza puntata, 16 marzo. Questa sera, lunedì 16 marzo 2026, va in onda la terza puntata di Scherzi a parte 2026, lo storico format di Canale 5 che torna per quattro nuove puntate con la conduzione di Max Giusti. Ma chi sono le vittime di questa sera? Scopriamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni, vittime, ospiti, scherzi. Attori, ballerine, giornaliste, gli scherzi non hanno risparmiato nessun volto della tv. Le vittime di Scherzi a Parte di questa sera sono: Rocco Casalino, Laura Maddaloni, Massimo Boldi, Marina La Rosa, Massimo Ferrero e Francesca Chillemi. Nel corso della serata, Max Giusti introdurrà gli scherzi con monologhi pensati ad hoc e accompagnerà il racconto dei filmati, commentandone il prima e il dopo insieme alle vittime presenti in studio. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Scherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, vittime) della terza puntata Articoli correlati Scherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, vittime) della prima puntataQuesta sera, 2 marzo 2026, va in onda la prima puntata di Scherzi a parte 2026, lo storico format di Canale 5 che torna per quattro nuove puntate con... Scherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, vittime) della seconda puntataScherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, scherzi, vittime) della seconda puntata, 9 marzo Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, va in onda la... Una raccolta di contenuti su Scherzi a Parte 2026 le anticipazioni... Temi più discussi: Scherzi a parte 2026 con Max Giusti su Canale 5: le vittime del 9 marzo; Chi saranno le nuove vittime stasera di Scherzi a parte?; Scherzi a parte: Le vittime della seconda puntata Video; Scherzi a parte, Max Gusti mette nei guai l’ex Selvaggia Lucarelli (c’è anche Samira Lui): cosa vedremo. Scherzi a parte 2026, tra le vittime illustri della terza puntata Massimo Boldi e Rocco CasalinoTerzo appuntamento con lo show comico condotto da Max Giusti. Vittime illustri di stasera Massimo Boldi e Marina La Rosa ... iodonna.it Scherzi a parte 2026, ospiti e vittime della terza puntata del 16 marzo su Canale 5Scherzi a parte torna stasera, lunedì 16 marzo 2026, in prima serata su Canale 5 con tanti ospiti vittime della terza puntata! superguidatv.it Nuovi scherzi in arrivo nella terza puntata di “Scherzi a Parte”. Da Massimo Boldi a Francesca Chillemi, ecco chi cadrà nella trappola di Max Giusti - facebook.com facebook Gli «Scherzi» di Max Giusti conquistano anche i giovani x.com