Le famiglie italiane hanno deciso di investire nel nuovo Btp Valore, con richieste pari a 6 miliardi di euro fin dalla fase di lancio. La scelta si è tradotta in un'adesione immediata tra gli investitori privati, che hanno manifestato il loro interesse attraverso i canali di vendita ufficiali. La domanda ha superato di gran lunga le aspettative iniziali, evidenziando un forte interesse da parte del pubblico.

Dalle poltrone dell'Ariston ai terminali della Borsa, il passo è stato brevissimo. Anche quest'anno il Ministero dell'Economia, guidato da Giancarlo Giorgetti (in foto), ha deciso di trasformare i passaggi pubblicitari del Festival della musica italiana nel palcoscenico per presentare il nuovo Btp Valore e l'impatto mediatico è innegabile. Ieri è stato il primo giorno di collocamento del nuovo titolo di Stato, di durata di sei anni, e i risultati sono stati da record. Nel primo giorno di collocamento la domanda per il nuovo titolo è stata di oltre 6,04 miliardi di euro con più di 176mila contratti sottoscritti. A ottobre, invece, nella prima giornata di emissione, il Btp Valore aveva totalizzato ordini per 5,4 miliardi, già molto superiori ai 3,7 miliardi dell'esordio precedente del maggio 2024. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le famiglie votano il nuovo Btp Valore. Alla partenza richieste per 6 miliardi

Leggi anche: Nuovo BTp Valore in arrivo per famiglie: ecco come potrebbero essere le cedole

BTP Valore 2032: 2,6 miliardi in 2,5 ore, record in vistaIl collocamento della sesta tranche del BTP Valore marzo 2032 è iniziato lunedì 2 marzo 2026 e registra un andamento sostenuto.

Contenuti utili per approfondire Btp Valore

Argomenti discussi: Le famiglie votano il nuovo Btp Valore. Alla partenza richieste per 6 miliardi.

Btp Valore marzo 2026: i tassi garantiti, quanto conviene investire e le simulazioni sul rendimentoÈ il giorno del Btp Valore. La nuova tornata del titolo dedicato alle famiglie a rendimenti crescenti e col premio fedeltà parte oggi, lunedì 2 marzo, e si ... corriereadriatico.it

Arriva il nuovo Btp Valore. Come guadagnare più del 3%Dal 2 al 6 marzo torna il titolo dedicato al retail. I maggiori vantaggi se lo si compra subito e lo si tiene fino alla scadenza dei sei anni. Le ... repubblica.it