Squalifiche Bastoni e Locatelli multe a Milan e Juventus | le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha squalificato Bastoni e Locatelli dopo le proteste nei confronti degli arbitri, mentre Milan e Juventus devono pagare multe per comportamenti scorretti dei propri tifosi. La decisione deriva dalle recidive segnalate durante le ultime partite, che hanno portato a un aumento delle sanzioni disciplinari. Le multe, che variano tra le 5.000 e le 10.000 euro, riguardano comportamenti considerati dannosi per il rispetto del campo. La 26ª giornata si conclude con queste nuove misure.

Una tornata di campionato che mette al centro la gestione disciplinare della Serie A: la 26ª giornata, chiusa lunedì 23 febbraio 2026, ha visto emergere un quadro di sanzioni, diffide e provvedimenti economici che influenzeranno le prossime sfide. Le decisioni del Giudice Sportivo riguardano principalmente squalifiche individuali, nuovi ammoniti e tributi pecuniari destinati ai club coinvolti. Sono stati comminati provvedimenti di una giornata di squalifica per diversi giocatori, tra cui Bastoni e Locatelli, accomunati dall’esito di questa tornata. A loro si sommano altri elementi che hanno visto fermo un turno di gara: Elmusrati, Ilkhan, Mina, Dodo e Walukiewicz. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

