La maledizione del Louvre torna a colpire | tre sale allagate nella notte diversi danni a opere e documenti nell’ala Denon

Il Louvre si trova di nuovo nel caos dopo che tre sale sono state allagate nella notte, causando danni a opere d’arte e documenti antichi. La causa sembra essere un malfunzionamento improvviso nei sistemi di irrigazione, che ha fatto scoppiare perdite d’acqua nelle aree dell’ala Denon. Questa è già la terza volta quest’anno che il museo affronta problemi simili, alimentando le teorie sulla presunta maledizione che aleggia sull’edificio.

Parigi, 13 febbraio 2026 - Qualcuno inizia a credere veramente nella maledizione del Museo del Louvre, dopo che l'ennesimo incidente ha costretto l a direzione a chiudere tre sale al pubblico. Ricapitolando negli ultimi mesi sotto la piramide di cristallo c'è stato un clamoroso furto, uno o più scioperi dei dipendenti e, ieri, la scoperta della truffa milionaria sui biglietti, a cui si aggiunge anche ''una perdita d'acqua importante'' ha causato nella notte allagamenti e danni. Pur essendo uno dei musei più importanti al mondo, con i capolavori come la Venere di Milo, la Gioconda di Leonardo da Vinci o Le Nozze di Cana di Paolo Caliari detto il Veronese, sembra aver iniziato ad accusare l'età e una gestione poco attenta.