Capodanno il sindaco Lagalla vieta l' utilizzo di botti | multe fino a 5.000 euro

Il sindaco Roberto Lagalla ha emanato un'ordinanza che vieta l'uso di botti durante i festeggiamenti di Capodanno nel territorio comunale. La misura, finalizzata alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente, prevede sanzioni fino a 5.000 euro per chi viola il divieto. La decisione si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso rischi e problematiche legate all'utilizzo di fuochi d'artificio.

Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato la consueta ordinanza che vieta l'esplosione di botti nelle giornate di fine anno su tutto il territorio comunale. Il provvedimento è valido dal 30 dicembre al 2 gennaio, richiama le normative nazionali in materia di sicurezza urbana e assegna alle forze.

