Lo chef Putzulu ha presentato un menù che si ispira a Montepulciano, con piatti tradizionali e ingredienti locali. Marco Brogi, giornalista di La Nazione, ha commentato che i pici della Val di Chiana sono legati alla memoria. La proposta culinaria si concentra su ricette e sapori tipici di quella zona, valorizzando le tradizioni gastronomiche.

Come ha detto il giornalista de La Nazione Marco Brogi, i pici della Val di Chiana "si fanno con la memoria". A ripercorrere la storia delle abitudini alimentari e quella di una comunità-simbolo come Montepulciano, è stato il giovane chef Mattia Putzulu che ora si appresta a rendere noti i risultati del suo lavoro. Domani al ristorante ‘L’altro cantuccio’ sarà presentato il nuovo menù degustazione ’Una passeggiata nel tempo dentro Montepulciano’. Otto le portate, definite ‘atti’, che fanno cavalcare la cucina (e il gusto) dai tempi in cui il colle era circondato da paludi (e l’alimentazione si basava su elementi semplici, poveri, come il farro o l’anguilla), fino al 1980, anno in cui il vino Nobile ottiene, primo in Italia, la Denominazione di origine controllata e garantita (Docg). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il menù di chef Putzulu narra Montepulciano

Il Menù di Capodanno di Chef Francesca MannisLa cucina che unisce, per un 2026 sfavillante La sua creatività in cucina nasce dall’incontro tra tecnica, intuizione e sensibilità, trasformando...

Leggi anche: Natale cheap o chic? Il menù dello chef per accontentare i gusti... e le tasche

Contenuti utili per approfondire Il menù di chef Putzulu narra...

Discussioni sull' argomento Il menù di chef Putzulu narra Montepulciano; A l’Altro Cantuccio una passeggiata nel tempo dentro Montepulciano.

Il menù per Carlo e Camilla: spigola e carciofi. Cos’ha in serbo lo chef di MattarellaRoma, 9 aprile 2025 – Penultimo giorno in Italia per re Carlo III e la regina consorte Camilla, atterrati lunedì all’aeroporto di Ciampino. Questa sera saranno ospiti al Quirinale per la cena di Stato ... quotidiano.net

’Girogustando’ a scuola. Il menù di chef e studentiIl pranzo all’istituto enogastronomico Leopoldo II di Lorena sarà l’ultimo appuntamento di ’Girogustando’ aperto al pubblico per il 2025 con Girogustando. Giovedì, nella sede di via Meda, gli studenti ... lanazione.it

Montepulciano: lo Chef Mattia Putzulu presenta "Una passeggiata nel tempo". Un menù degustazione che ripercorre secoli di storia, dal Medioevo al Vino Nobile DOCG facebook