Cucina e oncologia | chef Ceraudo al Gemelli per un menù di supporto e benessere per le pazienti

Da ameve.eu 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo chef stellato Ceraudo ha visitato l’ospedale Gemelli per creare un menù pensato per sostenere le donne malate di cancro. Durante la giornata, ha preparato piatti nutrienti e gustosi, realizzati con ingredienti freschi e di alta qualità. Le pazienti hanno potuto assaggiare le sue ricette, che puntano a migliorare il loro benessere attraverso il cibo.

La Cucina come Cura: al Gemelli, la chef stellata Ceraudo porta un menù di speranza alle pazienti oncologiche. Il 20 febbraio, presso il Policlinico Gemelli di Roma, prenderà il via ‘Special Cook – chef in corsia’, un’iniziativa che vedrà la chef stellata Caterina Ceraudo preparare un menù speciale per le pazienti del reparto di Ginecologia Oncologica. L’evento, promosso dall’Associazione Jole Santelli e Officine Buone, mira a sottolineare l’importanza della nutrizione nel percorso di cura, offrendo un momento di benessere e conforto. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio volto a valorizzare il ruolo del cibo come strumento di supporto psicofisico nella lotta contro il cancro.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Tumori: ‘Special cook’ al Gemelli, chef stellati in corsia messaggio di speranza per le pazienti

Il Policlinico Gemelli accoglie l'iniziativa 'Special Cook – chef in corsia', che porta chef stellati negli ospedali.

