Cucina e oncologia | chef Ceraudo al Gemelli per un menù di supporto e benessere per le pazienti

Lo chef stellato Ceraudo ha visitato l’ospedale Gemelli per creare un menù pensato per sostenere le donne malate di cancro. Durante la giornata, ha preparato piatti nutrienti e gustosi, realizzati con ingredienti freschi e di alta qualità. Le pazienti hanno potuto assaggiare le sue ricette, che puntano a migliorare il loro benessere attraverso il cibo.

La Cucina come Cura: al Gemelli, la chef stellata Ceraudo porta un menù di speranza alle pazienti oncologiche. Il 20 febbraio, presso il Policlinico Gemelli di Roma, prenderà il via ‘Special Cook – chef in corsia’, un’iniziativa che vedrà la chef stellata Caterina Ceraudo preparare un menù speciale per le pazienti del reparto di Ginecologia Oncologica. L’evento, promosso dall’Associazione Jole Santelli e Officine Buone, mira a sottolineare l’importanza della nutrizione nel percorso di cura, offrendo un momento di benessere e conforto. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio volto a valorizzare il ruolo del cibo come strumento di supporto psicofisico nella lotta contro il cancro.🔗 Leggi su Ameve.eu Tumori: ‘Special cook’ al Gemelli, chef stellati in corsia messaggio di speranza per le pazienti Il Policlinico Gemelli accoglie l'iniziativa 'Special Cook – chef in corsia', che porta chef stellati negli ospedali. Ana Roš, la chef (tre stelle) slovena: «Cerco una cucina emotiva, che faccia anche piangere. Il menù cambia con il territorio, risente della pioggia e della luna» Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Meno chef star e più materie prime: a Taste il vero gusto è quello dell’autenticità; Cento anni fa nasceva Paul Bocuse, lo chef che ha cambiato la storia della cucina; L’uomo oltre la cucina: Paul Bocuse e una vita di passioni, tra fotografia, donne e motori. Nasce “Cook and Care”: cucina, prevenzione e umanità nel percorso di cura oncologico x.com La cucina bolognese e l’arte digitale come racconto urbano: la filosofia di chef Amura Tra cucina bolognese e illustrazione digitale, lo chef Francesco Amura racconta Bologna attraverso due linguaggi diversi, distanti solo in apparenza. Da un lato i piatt facebook