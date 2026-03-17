In casa Napoli si nota un miglioramento nella gestione degli infortuni, con progressi evidenti nelle ultime settimane. Durante la partita contro il Lecce, sono stati schierati in campo McTominay e De Bruyne, segnando un cambiamento nelle rotazioni. La presenza di questi giocatori ha suscitato riflessioni sulla possibile disponibilità di alcuni elementi per le prossime sfide, tra cui quella contro il Cagliari.

In casa Napoli la situazione infortuni va migliorando piano piano. Contro il Lecce è stato evidente il cambio di marcia con McTominay e De Bruyne in campo, facendo aumentare i rimpianti per quella che poteva essere una stagione diversa senza tutti questi stop. Per la prossima gara, contro il Cagliari, potrebbe tornare anche Stanislav Lobotka. Napoli, Lobotka torna contro il Cagliari? Le ultime. Dopo aver saltato le ultime due gare di campionato, contro Torino e Lecce, il centrocampista slovacco potrebbe tornare disponibile per il match di venerdì pomeriggio contro i rossoblù di Fabio Pisacane. Gli azzurri, difatti, saranno impegnati venerdi alle 18. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Sarà out con il Cagliari? Ecco cosa trapela in casa Napoli

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