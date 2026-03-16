Napoli si prepara a riavere in campo Stanislav Lobotka, che dovrebbe tornare disponibile già nella prossima partita di campionato. Il centrocampista azzurro punta a essere presente nella trasferta di venerdì in Sardegna contro il Cagliari, con inizio alle 18:30. Lobotka si sta allenando con il gruppo e le sue condizioni sono in fase di valutazione.

Stanislav Lobotka si avvicina al rientro in campo. Il centrocampista azzurro conta di tornare a disposizione già nella prossima sfida di campionato, ovvero per la trasferta di venerdì in Sardegna contro il Cagliari (fischio d’inizio alle 18:30). Non è ancora certa la sua presenza, ma i segnali sono incoraggianti. Il centrocampista slovacco verso il recupero. Sabato, nella vittoria dei partenopei contro il Lecce, non c’è stata nemmeno la possibilità di un tentativo last-minute. Una scelta precauzionale di Conte e del suo staff: meglio rinviare il rientro piuttosto che rischiare una ricaduta. Oggi il Napoli si ritroverà a Castel Volturno dopo il riposo domenicale per iniziare la preparazione alla sfida sarda. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, novità importanti per il ritorno di Lobotka! Ecco cosa filtra per Cagliari

Articoli correlati

Leggi anche: Infortunio Dybala, novità importanti per l’ex Juve: cosa filtra in vista del big match contro il Napoli

Napoli-McTominay, novità importanti sul rinnovo! Ecco cosa sta succedendoScott è arrivato a Napoli dopo una vita intera passata al Manchester United, ma i tifosi lo hanno fatto sentire a casa fin dal primo allenamento.

Contenuti e approfondimenti su Napoli novità importanti per il ritorno...

Temi più discussi: La Virtus travolge Napoli e stacca di 4 punti Brescia. Formidabile Ferrari; Serie A: altro pareggio per l’Inter, il Napoli batte il Lecce e la Juventus torna al quarto posto; Msc, Napoli al centro degli itinerari mediterranei con sei navi e 107 accosti; Napoli, novità sul futuro di De Bruyne: pronti a proseguire insieme.

Serie A: altro pareggio per l’Inter, il Napoli batte il Lecce e la Juventus torna al quarto postoLa 29ª giornata di Serie A porta novità importanti nella parte alta della classifica. L’Inter non va oltre l’1-1 contro l’Atalanta in una gara segnata dalle polemiche arbitrali, mentre il Napoli ne ap ... lamilano.it

Napoli | Riscatto Hojlund e Alisson, rinnovo McTominay, Anguissa e Rrahmani: Manna svela tutto!Calciomercato Napoli – Si registrano novità importanti sul futuro di alcuni uomini simbolo dell’attuale formazione azzurra. Il Napoli ha reso chiare le proprie intenzioni e quelle dei diretti interess ... fantamaster.it

Io fatto è accaduto al Monaldi: nei guai la sorella di una paziente #Napoli - facebook.com facebook