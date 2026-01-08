Juve Napoli infortunio Neres | il brasiliano recupera per il match dell’Allianz Stadium? Ecco cosa trapela sulle condizioni dell’ala di Conte

L'infortunio di David Neres durante la preparazione alla sfida tra Juve e Napoli ha suscitato attenzione, ma al momento non ci sono conferme definitive sul suo recupero. La sua presenza all’Allianz Stadium dipenderà dall’evoluzione delle terapie e delle valutazioni mediche. Restano quindi da seguire con attenzione gli aggiornamenti ufficiali sulla condizione dell’ala brasiliana di Conte.

Juve Napoli, terapie per David Neres e cautela medica, il rientro per la sfida dello Stadium resta in dubbio. L'attesa febbrile per uno degli appuntamenti più sentiti, caldi e determinanti del calendario di Serie A sta già iniziando a montare, con lo sguardo di tifosi e addetti ai lavori proiettato con ansia verso il prossimo 25 gennaio. La sfida tra Juventus e Napoli, in programma nella suggestiva cornice dell'Allianz Stadium, non è mai una partita banale, bensì un crocevia fondamentale per le ambizioni di vertice di entrambe le compagini. In casa partenopea, però, l'avvicinamento a questo cruciale big match è vissuto con grande apprensione a causa delle incerte condizioni fisiche di David Neres.

Inter-Napoli, per David Neres ancora terapie: da valutare presenza a San Siro - prepara la sfida contro l'Inter a San Siro, in programma domenica 11 gennaio alle 20. sport.sky.it

David Neres fuori per infortunio, il Napoli: “Problema alla caviglia da valutare” - Il calciatore brasiliano ha subito un problema alla caviglia, che dovrà essere valutato nelle prossime ore. fanpage.it

