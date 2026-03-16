L’Empoli affronta la trasferta a La Spezia in una partita fondamentale per la zona retrocessione. Dopo il buon secondo tempo contro il Mantova, la squadra cerca di mantenere la continuità e di ottenere punti importanti. Saporiti ha dichiarato che la squadra deve impegnarsi di più per rispondere alle aspettative dei tifosi. Il calendario è molto fitto e non lascia spazio a pause.

Un calendario serratissimo non permette pause con l’ Empoli chiamato a dare continuità al bel secondo tempo disputato contro il Mantova nello scontro diretto in chiave salvezza. Domani alle 20, infatti, gli azzurri saranno al Picco di La Spezia per l’ultimo turno infrasettimanale di questa stagione. Una partita non semplice, nell’ultima gara in casa i liguri hanno battuto 4-2 il Monza, ma che la squadra di Caserta dovrà provare a vincere per cercare di mettere un po’ di distanza tra se e la zona che scotta, almeno quella che porta alla retrocessione diretta. I sonori fischi del Castellani Computer Gross Arena al termine del primo tempo contro il Mantova hanno probabilmente contribuito a svegliare la squadra dopo una prima frazione disastrosa, come ha ammesso Edoardo Saporiti, autore del definitivo pari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Empoli, prova salvezza a La Spezia. Saporiti: "Diamo di più, per la gente"

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