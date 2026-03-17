A Santa Rita Taranto si svolge una partita importante contro Galatina, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che permetta di consolidare il quarto posto in classifica. La squadra tarantina cerca di mantenere la posizione per affrontare i playoff con maggiore sicurezza. La sfida tra le due squadre è decisiva e potrebbe influenzare le prossime fasi della stagione.

Tarantini Time Quotidiano Una vittoria per blindare il quarto posto e affrontare al meglio i playoff. È questo l’obiettivo della Santa Rita Basket Taranto, che sabato 21 marzo alle ore 18 ospiterà al PalaFiom la Virtus Galatina in una gara decisiva per entrambe le squadre. Se i tarantini sono già qualificati alla fase finale e puntano a consolidare la quarta posizione, i salentini si giocano invece l’accesso ai playoff, con in palio l’ultimo slot disponibile tra le prime otto. La classifica vede già definite le prime tre posizioni, occupate da Martina, Monopoli e Carovigno, mentre Taranto condivide il quarto posto a quota 22 punti con Cus Bari e Bernalda. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Santa Rita Taranto, sfida decisiva con Galatina per il quarto posto

Articoli correlati

Avellino: sfida decisiva per il secondo postoLa Sebastiani si prepara ad affrontare una trasferta decisiva contro l’Avellino, in programma sabato alle 20:30.

Aquila Trento contro Ulm: sfida fondamentale per il quarto posto in EuroCupLa sfida tra Dolomiti Energia Trentino e ratiopharm Ulm, valida per il round 18 della BKT EuroCup, si presenta come appuntamento decisivo per la...

Aggiornamenti e notizie su Santa Rita Taranto

Discussioni sull' argomento Basket. Il Carovigno torna a vincere: battuto il CUS Bari; ERREPI NET DINAMO TARANTO-CATANZARO 50-58 - Catanzaro sbanca il Palafiom ma orgoglio Dinamo Taranto; NAPOLI-ERREPI NET DINAMO TARANTO 70-62 - A Napoli è nuovo ko per la Dinamo Taranto.

Riportato a galla il peschereccio Santa Rita affondato a Natale a TarantoL’operazione è stata resa possibile grazie a un intervento coordinato dalla Capitaneria di Porto di Taranto, che ha prioritizzato la bonifica degli idrocarburi dispersi in mare per prevenire danni all ... lagazzettadelmezzogiorno.it

: Sfida decisiva al PalaFiom di Taranto per l’ultima giornata della stagione regolare. Sabato 21 marzo alle ore 18 la Santa Rita Taranto ospita Galatina in un match che mette in palio il quarto posto e l’acc - facebook.com facebook