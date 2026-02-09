Aquila Trento contro Ulm | sfida fondamentale per il quarto posto in EuroCup

Questa sera si gioca una partita decisiva tra Dolomiti Energia Trentino e Ulm, valida per il round 18 dell’EuroCup. La sfida potrebbe determinare chi si assicura un posto nei playoff, rendendola uno degli incontri più importanti della stagione. Entrambe le squadre sanno di non potersi permettere errori e scendono in campo con grande determinazione.

La sfida tra Dolomiti Energia Trentino e ratiopharm Ulm, valida per il round 18 della BKT EuroCup, si presenta come appuntamento decisivo per la griglia playoff e per chiudere la regular season con un posizionamento privilegiato. A Trento, la partita è attesa come banco di prova per confermare una fase a gironi positiva e determinare se la squadra potrà giostrare i playoff in casa o meno, a seconda dei risultati dell’ultimo turno. Nel contesto della BKT EuroCup, Trento ha ottenuto sette successi nelle ultime dieci uscite, contando cinque vittorie nelle ultime sei partite. Nell’ultimo turno la squadra ha superato Varese in campionato per 84-78, consolidando la posizione di vertice in LBA Unipol. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

L'Aquila conquista una vittoria memorabile in EuroCup, sconfiggendo in trasferta la capolista La Dolomiti Energia Trentino in Francia.

