Sabato alle 20:30, la Sebastiani sarà in campo a Avellino per una partita importante che può determinare il secondo posto in classifica. La squadra ospite si sta preparando per questa trasferta, che si preannuncia come un momento chiave della stagione. La sfida si svolgerà allo stadio locale, con entrambe le formazioni pronte a mettere in gioco punti fondamentali.

La Sebastiani si prepara ad affrontare una trasferta decisiva contro l’Avellino, in programma sabato alle 20:30. L’obiettivo è chiaro: mantenere la corsa per il secondo posto e accorciare i distacchi con le teste di serie. Dopo aver sconfitto il Roseto al PalaSojourner, la squadra amarantoceleste deve ora confrontarsi con un avversario ostico che difende bene il proprio campo. La sfida in Campania rappresenta un’opportunità cruciale per ridimensionare lo svantaggio attuale sulla classifica. L’avversario e il contesto della trasferta. L’Avellino si presenta come una squadra solida tra le mura amiche, resa più forte dall’arrivo del giocatore Rei Pullazi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino: sfida decisiva per il secondo posto

Articoli correlati

Leggi anche: Avellino, sfida decisiva in Laguna: pesano classifica e assenze

Avellino: 3 punti dal play-out, sfida decisiva al PenzoLa sfida tra Venezia e Avellino, in programma martedì 3 marzo 2026 alle 20:00 allo stadio Penzo, rappresenta un momento cruciale per la squadra...

Contenuti utili per approfondire Avellino sfida decisiva per il secondo...

Temi più discussi: Avellino Basket, Jurkatamm: Canestro decisivo? Un’emozione incredibile; Il caso virtuoso dello Stroke Unit di Avellino: Grazie, ci avete restituito mia madre; BM ANTEPRIMA A2/ 30ESIMA GIORNATA: SIAMO AL BALLO FINALE, OGNI PARTITA E' DECISIVA. RIMINI-BRINDISI BIG MATCH, E PESARO PUO' APPROFITTARNE! - DI ALESSIO APICELLA; Scandone Avellino, vittoria decisiva a Roma.

Avellino, sfida decisiva in Laguna: pesano classifica e assenzeVENEZIA — Ore 20, stadio Penzo. L’Avellino si presenta lì, in Laguna, con la classifica che pesa nello zaino. Due pareggi, contro Reggiana e Juve Stabia, hanno fermato l’emorragia dopo settimane ... today.it

Lewis carica l’Avellino Basket: «Rimbalzi e mentalità per vincere a Milano»Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, l’Unicusano Avellino Basket è pronta a tornare in campo con rinnovata determinazione. La Serie A2 entra nel momento decisivo della stagione e per la ... orticalab.it

“Per i meriti conseguiti nel corso della sua carriera militare”: con queste parole l'Associazione Nazionale Commissariato Militare ha premiato il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Avellino, il colonnello Angelo Zito. L'evento al Circolo della Sta - facebook.com facebook

Venezia Avellino 4 - 0 Dagasso, Autorete, Busio, Dagasso #usavellino1912 #Branco x.com