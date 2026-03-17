Santa Marinella incendio in via Siena | in fiamme il tetto di una piscina abbandonata

Alle ore 15 di oggi, i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti a Santa Marinella, in via Siena, per spegnere un incendio che ha interessato il tetto di una piscina abbandonata. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori che hanno cercato di circoscrivere le fiamme, mentre le operazioni sono ancora in corso. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio è stata resa nota.

Santa Marinella, 17 marzo 2026 – Dalle ore 15 di oggi i vigili del fuoco di Civitavecchia sono impegnati in un intervento per un incendio divampato in via Siena, a Santa Marinella. A prendere fuoco è stata la struttura in legno del tetto di una piscina abbandonata, adiacente alla via Aurelia. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Bonifazi con l’equipaggio della 17A. Vista l’entità del rogo, si è reso necessario anche l’ausilio dell’autobotte AB17 e dell’autoscala AS17. Secondo quanto riferito, il forte vento avrebbe favorito la propagazione delle fiamme alla sterpaglia circostante. Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Santa Marinella, maxi incendio in una villa abbandonataSanta Marinella, 28 gennaio 2026 – Un importante incendio ha impegnato nel pomeriggio di ieri, a partire dalle 17. Leggi anche: Incendio nella notte a Santa Caterina, in fiamme il tetto di una palazzina in via Enotria Tutti gli aggiornamenti su Santa Marinella Temi più discussi: Santa Marinella, ufficializzata la candidatura a Sindaco di Mariarosaria Rossi; Santa Marinella al voto. E’ ufficiale; Mariarosaria Rossi candidata a Sindaco; Basket, netto successo esterno per il Santa Marinella; Referendum costituzionale, a Santa Marinella cambiano alcuni seggi: elettori delle sezioni 6, 7, 8 e 9. Incendio a Santa Marinella, paura in via Siena: denso fumo nero visibile a distanzaL’allarme è scattato rapidamente e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della caserma Bonifazi SANTA MARINELLA - Momenti di apprensione nel pomerig ... etrurianews.it Santa Marinella – Paura in via Siena, a fuoco l’ex piscina comunaleLe autorità invitano gli automobilisti a evitare la zona e, per gli spostamenti tra Civitavecchia e Santa Marinella, a preferire l’autostrada A12 SANTA MARI ... etrurianews.it Il Santa Marinella cade a Tarquinia, si allontana il terzo posto - facebook.com facebook