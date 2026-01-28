Santa Marinella maxi incendio in una villa abbandonata

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di ieri in una villa abbandonata a Santa Marinella. Le fiamme hanno avvolto l’edificio, richiedendo l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco che sono arrivate poco dopo le 17. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni all’immobile sono ingenti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. La zona è stata evacuata per sicurezza e le operazioni di spegnimento sono andate avanti diverse ore.

Santa Marinella, 28 gennaio 2026 – Un importante incendio ha impegnato nel pomeriggio di ieri, a partire dalle 17.30, i vigili del fuoco di Civitavecchia a Santa Marinella. Le fiamme hanno interessato una grande villa abbandonata situata in via Albisola. All'arrivo sul posto, i soccorritori si sono trovati di fronte a un incendio generalizzato, che aveva già coinvolto l'intera struttura: tre piani fuori terra, per una superficie di circa 200 metri quadrati ciascuno. Particolarmente elevato il carico di incendio, dovuto alla presenza di numeroso materiale di risulta accumulato all'interno dell'edificio, che secondo le prime ipotesi potrebbe essere stato utilizzato come rifugio da persone senza fissa dimora.

