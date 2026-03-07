Pogacar è un alieno un treno coi pedali | Tadej vince la Strade Bianche con una fuga mostruosa
Tadej Pogacar ha conquistato la vittoria alla Strade Bianche con una fuga solitaria a 80 chilometri dalla fine. Il ciclista sloveno ha messo in mostra una prova dominante, partendo in progressione e mantenendo un ritmo elevato fino al traguardo. La sua vittoria è arrivata dopo aver superato gli avversari in modo deciso, senza lasciare spazio a dubbi sulla sua superiorità in questa corsa.
