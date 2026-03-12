Sanità | +18 miliardi ma il gap con l’UE resta di 43

Il governo ha stanziato 18 miliardi di euro in più per la sanità italiana, ma il divario con la media europea di spesa rimane di 43 miliardi. Il dibattito pubblico si concentra sulle risorse aggiuntive e sulla differenza di investimenti rispetto agli altri paesi dell’Unione Europea. Le discussioni continuano tra chi valuta positivamente gli incrementi e chi sottolinea che ancora molto resta da colmare.

Il dibattito sulla sanità italiana si accende tra chi punta l’indice sui nuovi stanziamenti e chi denuncia il divario con la media europea. Luciano Ciocchetti evidenzia un aumento di oltre 18 miliardi dal 2022 al 2026, mentre Orfeo Mazzella sottolinea come la spesa pubblica resti sotto il livello medio dell’Ocse. La discussione ruota attorno a cifre precise: dai 125 miliardi del 2022 ai 143,9 miliardi previsti per il 2026. Va oltre il semplice annuncio politico. Si tratta di capire se questi fondi aggiuntivi riescano davvero a colmare il gap strutturale che vede l’Italia all’ultimo posto nel G7 per spesa pro capite. Le voci parlamentari offrono due letture opposte dello stesso scenario finanziario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

