Muggiò donna di 31 anni accoltellata in casa dall’uomo con cui aveva avuto una relazione

Una donna di 31 anni è stata ferita con un’arma da taglio nella sua abitazione a Muggiò, Monza e Brianza. L’episodio è avvenuto durante una relazione e la donna è attualmente ricoverata in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo di Monza. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Muggiò (Monza e Brianza), 13 gennaio 2026 – Ricoverata in prognosi riservata, all'ospedale San Gerardo di Monza. È gravissima una donna di 31 anni che questa sera, intorno alle 18, è stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni, con cui ha avuto una relazione, in casa sua a Muggiò. L'uomo si trova ora in caserma dai carabinieri. In corso le indagini per ricostruire l'accaduto. Notizia in aggiornamento.

Accoltellata in casa dall’ex compagno in Brianza: gravissima una donna di 31 anni - Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni, con cui ha avuto una relazione, in casa sua a Muggió (Monza), intorno alle 18. fanpage.it

