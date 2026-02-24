Il caso Jekyll Gamec e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Il teatro Donizetti presenta “Il caso Jekyll” dopo un incidente che ha coinvolto un attore, suscitando attenzione tra il pubblico. Nel frattempo, alla Gamec si discute del nuovo programma “Pedagogia della speranza”, attirando molti visitatori interessati. A Albino, un’intervista a una ex nuotatrice paralimpica rivela dettagli del suo percorso, mentre a Chiuduno si riuniscono appassionati di lettura. Le iniziative di questa sera offrono molte opportunità di partecipare attivamente.

Lo spettacolo “Il caso Jekyll” al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa, la presentazione del programma “Pedagogia della speranza” alla Gamec, l’intervista del giornalista Luca Bassi all’ex nuotatrice paralimpica Greta Carrara ad Albino, il gruppo di lettura a Chiuduno e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 24 febbraio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera alla Gamec, a Bergamo, si terrà la serata inaugurale del programma “Pedagogia della speranza”. Ecco il programma. – Ore 18:00 PRESENTAZIONE DEL VOLUME AN OROBIC JOURNEY GAMeC An Orobic Journey. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Lella Costa, Ricordo, libri e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

