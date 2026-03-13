Angelo Pintus Prosa San Patrizio e feste | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si svolgono diverse iniziative, tra cui una sfida tra casoncelli e pizzoccheri al Piazzale degli Alpini. Inoltre, è in programma lo spettacolo “Arlecchino muto per...”. Sono previsti anche eventi legati alla festa di San Patrizio e altre attività di intrattenimento che coinvolgono il pubblico locale. La serata offre diverse opzioni per chi desidera partecipare a manifestazioni e spettacoli.

La sfida tra casoncelli e pizzoccheri al Piazzale degli Alpini, lo spettacolo “Arlecchino muto per spavento” al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa, l’incontro con David Riondino all’Aula Magna di Sant’Agostino – Università degli Studi di Bergamo per “Librai per un anno”, Angelo Pintus alla ChorusLife Arena, Omar Fantini a Colognola, il Festival della polenta taragna a Palazzago, la festa di San Patrizio a Sotto il Monte Giovanni XXIII, lo street food ad Albino, il cineforum a Costa Volpino e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 13 marzo. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Oggi alle 16.30 alla Biblioteca civica Tiraboschi a Bergamo si terrà un nuovo appuntamento dal titolo “English conversation”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Neri Marcorè, Prosa, Giacomo e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia Massimo Recalcati, Prosa e Sherlock Holmes: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaL’incontro con Massimo Recalcati all’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bergamo – sede di Sant’Agostino, lo spettacolo “Crisi di Nervi. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Angelo Pintus Argomenti discussi: Angelo Pintus, Prosa, San Patrizio e feste: cosa fare stasera a Bergamo e provincia. Angelo Pintus, Prosa, San Patrizio e feste: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaSi intitola Arlecchino muto per spavento il nuovo spettacolo in cartellone per la Stagione di Prosa di Fondazione Teatro Donizetti. Ispirato al canovaccio Arlequin muet par crainte di Luigi ... bergamonews.it Angelo Pintus: chi è il comico/ Età, vero nome, figli, moglie. Tutto sulla carriera e vita privataTutto quello che c'è da sapere su Angelo Pintus: dalla carriera alla vita privata fino al vero nome. Tra i comici più amati e seguiti in Italia c’è sicuramente Angelo Pintus il cui vero nome, all’anag ... ilsussidiario.net