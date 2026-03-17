San Patrizio, nato nel 385 d.C. in Britannia romana, proveniva da una famiglia cristiana benestante. È famoso per aver portato il cristianesimo in Irlanda e per le leggende legate alla sua figura, tra cui il miracolo dei serpenti. La sua vita comprende un periodo di schiavitù prima di dedicarsi alla predicazione e alla diffusione della fede cristiana sull’isola.

San Patrizio, noto anche come Maewyn Succat, nacque nel 385 d.C. nella Britannia romana, in una famiglia cristiana benestante. Suo padre, Calpurnius, era diacono e ufficiale romano, mentre suo nonno, Potito, era sacerdote. Nonostante le sue origini religiose, da giovane Patrizio non manifestava un particolare interesse per la fede. All’età di sedici anni fu rapito da pirati irlandesi e venduto come schiavo in Irlanda. Trascorse sei anni in prigionia lavorando come pastore nelle colline dell’odierna contea di Antrim. In questo periodo difficile, trovò conforto nella preghiera e sviluppò una profonda spiritualità. Secondo la tradizione, una visione divina gli suggerì la via per fuggire: riuscì a percorrere centinaia di chilometri fino alla costa, dove trovò una nave che lo riportò alla sua terra natale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - San Patrizio: dalla schiavitù al miracolo dei serpenti, l’incredibile vita dell’uomo che ha “inventato” l’Irlanda

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