Perché San Francesco di Sales è il patrono dei giornalisti? La storia del santo che ha inventato la comunicazione

Il 24 gennaio si celebra San Francesco di Sales, vescovo di Ginevra e dottore della Chiesa, patrono dei giornalisti e dei comunicatori. Nato in Savoia nel 1567, Francesco di Sales fu un uomo di cultura e un pastore straordinario che scelse di rinunciare a una brillante carriera giuridica per dedicarsi alla vita religiosa. Divenuto vescovo di Ginevra in un’epoca di forti tensioni religiose, si distinse per il suo metodo: al posto dello scontro, cercava sempre il punto d’incontro e il dialogo. Fondatore dell’Ordine della Visitazione insieme a Santa Giovanna di Chantal, lasciò opere letterarie fondamentali come l’ Introduzione alla vita devota, testi che parlavano a tutti in modo semplice e profondo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

