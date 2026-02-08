Quelle carezze che guariscono l' anima | nuove donazioni per l' ospedale San Giovanni di Dio
Il San Giovanni di Dio di Agrigento riceve nuove donazioni che portano conforto ai pazienti. Le donazioni arrivano da cittadini e associazioni locali, che vogliono aiutare chi si trova in difficoltà. In ospedale, le
Il cuore di Agrigento batte forte. Sempre e comunque. E lo fa anche tra i corridoi dell’ospedale San Giovanni di Dio, lì dove la fragilità della vita incontra la forza della solidarietà. In un angolo del reparto di Neonatologia, tra i piccoli guerrieri nati troppo presto, troveranno posto due.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
