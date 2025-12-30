Ospedale San Giovanni di Dio attivate nuove linee broncologiche | Servizio innovativo per la collettività

L’Ospedale San Giovanni di Dio ha attivato nuove linee di attività broncopneumologiche, ora disponibili nelle agende di prenotazione dell’Asp. Questi servizi mirano a offrire un’assistenza più completa e tempestiva ai pazienti affetti da patologie respiratorie, contribuendo a migliorare la qualità delle cure. La novità rappresenta un passo importante per la collettività, garantendo prestazioni specialistiche aggiornate e accessibili.

All'ospedale "San Giovanni di Dio" sono state attivate nuove linee di attività broncopneumologiche, ufficialmente inserite nelle agende di prenotazione dell'Asp. L'iniziativa, avviata dall'Unità operativa complessa di anestesia, rianimazione e terapia intensiva diretta da Gerlando Fiorica.

