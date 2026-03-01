Stroncone mozione per salvare l’Abbazia di San Benedetto in Fundis | patrimonio a rischio

Una mozione è stata presentata dai consiglieri Paolo Cianfoni, Roberto Bartolini, Diego Bussetti e Matteo Leonardi durante la riunione del consiglio comunale di Stroncone. L’atto mira a tutelare l’Abbazia di San Benedetto in Fundis, considerata un patrimonio storico della zona. La proposta è stata discussa nell’assemblea locale, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi o sulle azioni previste.

Una mozione presentata dai consiglieri Paolo Cianfoni, Roberto Bartolini, Diego Bussetti e Matteo Leonardi, è stata sottoposta all’attenzione dell’assise Comunale di Stroncone. I firmatari del gruppo ‘Impegno civico per Stroncone’ hanno infatti depositato l’atto, che impegna l’amministrazione ad adottare iniziative urgenti l’acquisizione e la salvaguardia dell’Abbazia di San Benedetto in Fundis. Il documento in premessa ricorda che: “L’Abbazia di San Benedetto in Fundis è un bene di grande valore storico e identitario per il territorio. Il bene è attualmente di proprietà della Comunità Montana in liquidazione in gestione Afor ed è oggetto di in una procedura d’asta. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

