Galaxy Watch 9 Galaxy Glasses e Galaxy Tab S12+ | tutte le novità

Samsung annuncia ufficialmente tre nuovi dispositivi: il Galaxy Watch 9, gli occhiali intelligenti Galaxy Glasses e il tablet Galaxy Tab S12+. La società presenta queste novità in occasione di un evento dedicato ai dispositivi indossabili e alle tecnologie portatili, con l’obiettivo di ampliare la gamma di prodotti disponibili nel settore. La presentazione si concentra sulle caratteristiche e le funzionalità di ciascun modello, senza dettagli su prezzi o disponibilità.

Samsung accelera nel mondo dei dispositivi indossabili, tra smartwatch, occhiali smart e tablet. Dopo l’attenzione puntata sulla serie Galaxy S26 e le conferme arrivate dal MWC 2026 sull’adozione della piattaforma Snapdragon Wear Elite, i nuovi dispositivi Samsung iniziano a prendere forma con dettagli concreti. Secondo SamMobile, il Galaxy Watch 9 manterrà la classica doppia misura da 40 mm e 44 mm. Il modello più grande sarà dotato di una batteria da 435 mAh, identica a quella del Galaxy Watch 8. Samsung punta così sull’efficienza del nuovo processore Qualcomm e sull’ottimizzazione del software, più che sull’aumento della capacità della batteria. 🔗 Leggi su Billipop.com

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